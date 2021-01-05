Российский МИД отметил усилия властей ЦАР по обеспечению условий голосования в стране

Министерство иностранных дел России прокомментировало предварительные результаты выборов в Центральноафриканской Республике, согласно которым, победу одерживает действующий лидер.

Министерство иностранных дел России прокомментировало предварительные результаты выборов в Центральноафриканской Республике, согласно которым, победу одерживает действующий лидер.

В первом туре голосования наибольшее число голосов получил Фостен-Арканж Туадера. МИД РФ подчеркнул, что власти ЦАР обеспечили условия для проведения избирательного процесса практически на всей территории республики. Об этом рассказало Федеральное агентство новостей.

Также в официальном заявлении министерства подчеркивается, что Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) поспособствовала организации безопасных выборов в стране. Российские дипломаты надеются, что прошедшее голосование послужит инструментом для примирения и нормализации обстановки в ЦАР.