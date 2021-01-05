Всемирный банк: ВВП России вырастет на 2,6% в 2021 году

Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал ускорение роста ВВП России до 3% в 2022 году, а также повышение ВВП в текущем году на 2,6%, вместо обещанных в июньском докладе 2,7%.

Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал ускорение роста ВВП России до 3% в 2022 году, а также повышение ВВП в текущем году на 2,6%, вместо обещанных в июньском докладе 2,7%.

Кроме того, по оценкам ВБ, РФ пережила спад экономики лишь на 4%, вместо прогнозируемых 6% в июне. Новые цифры совпали с показателями, которые озвучил главный экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи, рассказало агентство экономической информации "Прайм".

В докладе ВБ небольшой рост ВВП РФ в 2021 году объясняется борьбой страны с распространением коронавирусной инфекции. При этом экономический рост будет стимулироваться проведением массовой вакцинации и увеличением цен на сырье для тяжелой промышленности, а также сохранением мер экономической поддержки.