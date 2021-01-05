Эр-Рияд принял решение о сокращении добычи нефти в феврале и марте

Саудовская Аравия сократит добычу нефтересурсов на 1 млн б/с в феврале и марте текущего года, сообщил министр энергетики страны принц Азиз бен Сальман.

Саудовская Аравия сократит добычу нефтересурсов на 1 млн б/с в феврале и марте текущего года, сообщил министр энергетики страны принц Азиз бен Сальман.

Новая квота саудитов составит 8,125 млн б\с. Решение принято на заседании стран-участниц экспортеров нефти (ОПЕК+) 5 января.

Саудовский министр подчеркнул, что такие меры не связаны со спросом на товар. Таким образом, Эр-Рияд хочет не допустить накопления запасов нефти добровольным сокращением.

На заседании ОПЕК+ 5 января было принято решение об увеличении добычи нефти для России и Казахстана. На нем же обсуждалась возможность добровольного снижения данного показателя Саудовской Аравией. Также стало известно, что Москва и Эр-Рияд достигли соглашения о сокращении добычи нефти в феврале и поэтапном наращивании в марте.