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21:31   5 Января 2021
Ближнее зарубежье

Рождественская кутья на Украине подорожала за год на 15 процентов

Рождественская кутья на Украине подорожала за год на 15 процентов

Приготовление кутьи на Рождество 2021 года обойдется украинцам на 15% дороже, чем годом ранее. К такому выводу пришел общественный союз «Экономический дискуссионный клуб».

В 2020 году стоимость приготовленяе кутьи по традиционному рецепту весом полтора килограмма обходилось украинцам в 84 гривны (219 рублей), а теперь, чтобы приготовить блюдо такого же объема, придется потратить 96 гривен (250 рублей).

Произошло это за счет повышение стоимости практически всех ингредиентов блюда: пшеницы, меда, изюма, мака, грецких орехов. В то же время, чтобы сварить два литра узвара (компота из сухофруктов) без добавления сахара нужно будет потратить 27,5 гривен (72 рубля).

В прошлом году компот обходился на 10% дешевле, то есть в 25 гривен (65 рублей)

Однако, согласно данным статистики, в 2020 году потребительские цены на социально значимые продовольственные продукты росли медленнее, чем в 2019 году. Подорожание коснулось всех продуктов, которые составляют основу потребительской корзины жителей Украины, кроме некоторых овощей и картофеля.

По данным на декабрь 2020 года, в сравнении с 2019-м, цены на на сахар поднялись на 37,8%, на масло подсолнечное — на 16,5%, на яйца — на 12,5%, на яблоки — на 11,2%, на пшеничную муку — на 9,7%, на говядину — на 8,5%, на вареные колбасы — на 4,6%, на мягкие жирные сыры - на 4,3%,  на сливочное масло - на 3,5%.

Мороженая рыба подорожала на 3,4%, сало —  на 2,5%, сметана и молоко — на 2,3% и 0,3% соответственно.

Справка ПС: Кутья — традиционное славянское блюдо из пшеницы, которое готовят в Рождественский сочельник и другие праздники.

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#украина #цены #кутья

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