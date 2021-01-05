Рождественская кутья на Украине подорожала за год на 15 процентов

Приготовление кутьи на Рождество 2021 года обойдется украинцам на 15% дороже, чем годом ранее. К такому выводу пришел общественный союз «Экономический дискуссионный клуб».

Приготовление кутьи на Рождество 2021 года обойдется украинцам на 15% дороже, чем годом ранее. К такому выводу пришел общественный союз «Экономический дискуссионный клуб».

В 2020 году стоимость приготовленяе кутьи по традиционному рецепту весом полтора килограмма обходилось украинцам в 84 гривны (219 рублей), а теперь, чтобы приготовить блюдо такого же объема, придется потратить 96 гривен (250 рублей).

Произошло это за счет повышение стоимости практически всех ингредиентов блюда: пшеницы, меда, изюма, мака, грецких орехов. В то же время, чтобы сварить два литра узвара (компота из сухофруктов) без добавления сахара нужно будет потратить 27,5 гривен (72 рубля).

В прошлом году компот обходился на 10% дешевле, то есть в 25 гривен (65 рублей)

Однако, согласно данным статистики, в 2020 году потребительские цены на социально значимые продовольственные продукты росли медленнее, чем в 2019 году. Подорожание коснулось всех продуктов, которые составляют основу потребительской корзины жителей Украины, кроме некоторых овощей и картофеля.

По данным на декабрь 2020 года, в сравнении с 2019-м, цены на на сахар поднялись на 37,8%, на масло подсолнечное — на 16,5%, на яйца — на 12,5%, на яблоки — на 11,2%, на пшеничную муку — на 9,7%, на говядину — на 8,5%, на вареные колбасы — на 4,6%, на мягкие жирные сыры - на 4,3%, на сливочное масло - на 3,5%.

Мороженая рыба подорожала на 3,4%, сало — на 2,5%, сметана и молоко — на 2,3% и 0,3% соответственно.

Справка ПС: Кутья — традиционное славянское блюдо из пшеницы, которое готовят в Рождественский сочельник и другие праздники.