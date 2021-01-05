Новость об опровержении смерти "девушки Бонда" Тани Робертс не подтвердилась

Муж американской актрисы Тани Робертс Лэнс О'Брайен заявил, что его супруга жива. Через некоторое время он сообщил, что врачи все же констатировали смерть знаменитости.

Муж американской актрисы Тани Робертс Лэнс О'Брайен заявил, что его супруга жива. Через некоторое время он сообщил, что врачи все же констатировали смерть знаменитости.

Мужчина рассказал, что первоначально сотрудники клиники, где лечилась звезда известного фильма "Вид на убийство", успокоили его и уверили, что с женой все хорошо. А позже медики перезвонили и поделились печальной вестью, пишет "Комсомольская правда".

О смерти Робертс стало известно 4 января. Ее представитель сообщил, что причиной смерти артистки стала серьезная травма, которую она получила во время падения на улице в преддверии Рождества. Кинозвезда около недели наблюдалась в больнице, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а 3 января ее сердце остановилось.