Бабкина раскрыла правду об изменах молодого мужа

Певица и телеведущая Надежда Бабкина призналась, что никогда не переживала о неверности молодого гражданского мужа Евгения Гора и не верит, что он способен на измену.

Певица и телеведущая Надежда Бабкина призналась, что никогда не переживала о неверности молодого гражданского мужа Евгения Гора и не верит, что он способен на измену.

Звезда написала свою первую автобиографию под названием "Модная, народная...", в которой в том числе раскрыла неизвестные ранее детали личной жизни. В частности, певица опровергла слухи об изменах возлюбленного Евгения Гора. Поклонники решили, что из-за внушительной разницы в возрасте тот не сумеет обуздать свое либидо и рано или поздно пойдет "налево". Оказалось, сама артистка даже не думала переживать из-за этого.

"Я никогда не переживала по этому поводу. <…> Несмотря на то, что Женя гораздо моложе меня, мне кажется, что душой он старше. Наш биологический возраст в этом случае не играет никакой роли", — объяснила верность Гора знаменитость.

Она заверила фанатов, что доверяет своему избраннику, чувствует себя защищенной и очень счастливой. Кроме того, Гора нельзя назвать альфонсом, ведь у него есть собственные источники дохода, денег с которых хватает на обеспечение их обоих, сообщил Пятый канал.