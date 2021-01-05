Онищенко объяснил, кому нужно сделать прививку от коронавируса в первую очередь

Первыми получить вакцину от коронавируса в 2021 году должны врачи и другие медицинские работники. Такое мнение в интервью Медиагруппе «Патриот» высказал доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Первыми получить вакцину от коронавируса в 2021 году должны врачи и другие медицинские работники. Такое мнение в интервью Медиагруппе «Патриот» высказал доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Мы изобрели вакцину, научились диагностировать этот вирус. Мы изучили его повадки, мы знаем, как его лечить. Сейчас Минздрав утверждает стандарт лечения. <..> У нас сегодня есть возможности использовать три разные вакцины. Они действительно имеют разную адресацию. Главное — сейчас наладить их системное производство, чтобы они создавались не сотнями тысяч, а десятками миллионов, и вводились в нашей стране. А потом приступить к массовой вакцинации, прежде всего — групп риска», — сказал экс-глава Роспотребнадзора.

Онищенко также объяснил, кому необходимо срочно сделать прививку. Кроме медицинских работников, это учителя: они рискуют по профессиональным показаниям. Дальше — журналисты, работники торговли и транспорта, — считает депутат.

«И если мы вот эти все группы риска по профессиональным признакам и самую главную группу риска по медицинским показаниям привьем, то, думаю, коронавирус подожмет хвост и будет где-нибудь поскуливать на обочине той межвидовой борьбы, которую микромир ведет», — резюмировал Онищенко.

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Кроме того, в РФ прошел регистрацию еще один препарат — от центра «Вектор».

В декабре в стране началась вакцинация «Спутником» — сначала в Москве, а с 14 декабря в других регионах. Сначала прививка была доступна только медикам, учителям, социальным работникам, сотрудникам правоохранительных органов.Позже возможность вакцинации стала доступная работникам транспорта, СМИ и еще нескольким категориям граждан.

Массовая вакцинация должна начаться с февраля 2021 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что привить планируется 60% взрослого населения России.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 24 246 новых случаев COVID-19. В 11,8% случаев не было обнаружено клинических проявлений болезни. Сообщается о 518 смертях и 22 632 полностью исцелившихся пациентах.

Всего на территории РФ было проведено более 92 миллионов тестов. За все время выявлено 3 284 384 человека с положительным результатом, 2 662 668 выздоровели, 59 506 умерли.

На первом месте по количеству новых случаев остается Москва с 4 842 заболевшими, сразу после нее идет Петербург — 3 649.