Еще один нетипичный симптом коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили ученые

Коронавирусная инфекция может вызывать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений.

Коронавирусная инфекция может вызывать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений.

К такому выводу пришли западные ученые на основании проведенного исследования. В ходе эксперимента они проанализировали данные 4 млн человек со всего мира. Результаты показали, что наличие коронавирусной инфекции может вызывать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений — более 100 ударов в минуту.

Однако по словам специалистов, человеку стоит беспокоиться только в том случае, если он неоднократно замечал у себя учащенный пульс. При этом необходимо учитывать наличие или отсутствие патологий сердца.