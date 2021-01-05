Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:13   5 Января 2021
Политика

Киев получил от Тегерана отчет по сбитому пассажирскому самолету Boeing 737

Киев получил от Тегерана отчет по сбитому пассажирскому самолету Boeing 737

Технический отчет о сбитом украинском самолете Boeing 737 над Ираном был передан украинской стороне.

Украинская сторона приступила к изучению документации, на замечания и комментарии у Киева есть два месяца. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заметил, что произошедшее является важным этапом в деле достижения компенсационных выплат и восстановления справедливости.

Самолет авиакомпании "Международные линии Украины" (МАУ) должен выполнить маршрут Тегеран-Киев. Утром 8 января 2020 года он был сбит во время взлета в районе международного аэропорта Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, в катастрофе никто не выжил. Иранская сторона взяла на себя ответственность за произошедшее, и заявили, что транспорт был уничтожен из-за ошибки военнослужащих.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #иран #катастрофа #отчет #boeing 737

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров