Экс-главу компании по управлению активами казнят в Китае

Китайский суд приговорил к смертной казни секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами Лая Сяоминя.

Китайский суд приговорил к смертной казни секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами Лая Сяоминя.

Чиновника признали виновным в деле о коррупции, взяточничестве и двоеженстве. В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины было установлено, что Сяомин также серьезно нарушил политическую дисциплину, используя свое служебное положение.

Согласно материалам следствия, чиновник способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок. Осенью 2018 года он был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.