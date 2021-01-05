Пилот отказал в полете пьяному пассажиру рейса Владивосток — Красноярск

Нетрезвому жителю Красноярского края грозит арест сроком до 15 суток и штраф до 30 тыс. рублей.

Нетрезвому жителю Красноярского края грозит арест сроком до 15 суток и штраф до 30 тыс. рублей.

Сотрудники транспортной полиции выпроводили с борта самолета 34-летнего пассажира рейса Владивосток — Красноярск. Житель Красноярского края в состоянии алкогольного опьянения и устроил дебош на борту воздушного судна. Об этом сообщила начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.

С ее слов, агрессор, проходя через посадочный рукав выхода к самолету, стал нецензурно выражаться и оскорблять сотрудников транспортной полиции, после чего умышленно нанес себе телесные повреждения.

После инцидента правоохранители составили протоколы об административных нарушениях: "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Также проводится проверка по факту публичного оскорбления представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Санкция предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.