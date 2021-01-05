Польский медуниверситет оштрафуют за вакцинацию знаменитостей вне очереди

Варшавскому медицинскому университету грозит штраф минимум на 250 тысяч злотых (70 тысяч долларов) за вакцинацию от COVID-19 знаменитостей и политиков вне очереди. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во вторник, 5 января.

Варшавскому медицинскому университету грозит штраф минимум на 250 тысяч злотых (70 тысяч долларов) за вакцинацию от COVID-19 знаменитостей и политиков вне очереди. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во вторник, 5 января.

По его словам, людей намеренно «неверно заявили», записав как врачей, которые получают прививку в первую очередь. Недзельский также подчеркнул, что нарушения нашли на первый день проверок. Наказание в виде штрафа — минимальное, его объем может измениться за счет сокращения финансирования, отметил он.

Скандал вокруг вакцинации известных людей в Польше произошел в первых числах января. Выяснилось, что прививки получили в том числе евродепутат Лешек Миллер, а также известная актриса Кристина Янда. Они объяснили процедуру тем, что якобы получили лишние дозы вакцины, которые могли бы испортиться и стать непригодными.

Вакцинация в Польше началась 27 декабря. Вначале ее получат сотрудники сферы здравоохранения. Во вторую очередь вакцина достанется учителям, полицейским, пенсионерам и другие членам группы риска. С 15 января прививка станет доступна для всех желающих. Ее проводят бесплатно и добровольно. Получившие вакцину имею справку и электронный код-подтверждение процедуры. Документы дадут возможность не соблюдать некоторые ограничения.

Власти Польши с 28 декабря приняли решение ввести в стране общенациональный карантин. Как сообщается, ограничения будут действовать как минимум до 17 января.