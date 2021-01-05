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20:27   5 Января 2021
Общество

Польский медуниверситет оштрафуют за вакцинацию знаменитостей вне очереди

Польский медуниверситет оштрафуют за вакцинацию знаменитостей вне очереди

Варшавскому медицинскому университету грозит штраф минимум на 250 тысяч злотых (70 тысяч долларов) за вакцинацию от COVID-19 знаменитостей и политиков вне очереди. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во вторник, 5 января.

По его словам, людей намеренно «неверно заявили», записав как врачей, которые получают прививку в первую очередь. Недзельский  также подчеркнул, что нарушения нашли на первый день проверок. Наказание в виде штрафа — минимальное, его объем может измениться за счет сокращения финансирования, отметил он.

Скандал вокруг вакцинации известных людей в Польше произошел в первых числах января. Выяснилось, что прививки получили в том числе евродепутат Лешек Миллер, а также известная актриса Кристина Янда. Они объяснили процедуру тем, что якобы получили лишние дозы вакцины, которые могли бы испортиться и стать непригодными.

Польский медуниверситет оштрафуют за вакцинацию знаменитостей вне очереди

Вакцинация в Польше началась 27 декабря. Вначале ее получат сотрудники сферы здравоохранения. Во вторую очередь вакцина достанется  учителям, полицейским, пенсионерам и другие членам группы риска. С 15 января прививка станет доступна для всех желающих. Ее проводят бесплатно и добровольно. Получившие вакцину имею справку и электронный код-подтверждение процедуры. Документы  дадут возможность не соблюдать некоторые ограничения.

Власти Польши с 28 декабря приняли решение ввести в стране общенациональный карантин. Как сообщается, ограничения будут действовать как минимум до 17 января.

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#польша #прививки #коронавирус

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