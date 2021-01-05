"Эхо Москвы": Навального ждет тюремное заключение

Блогер Алексей Навальный неминуемо попадет за решетку после возвращения в Россию из Германии. Против него было возбуждено уголовное дело.

Блогер Алексей Навальный неминуемо попадет за решетку после возвращения в Россию из Германии. Против него было возбуждено уголовное дело.

Такое мнение выразил радиоведущий "Эха Москвы" Алексей Нарышкин в ходе обсуждения перспектив блогера после возвращения в Российскую Федерацию. Как отмечается в материале издания "Народные новости", основателю ФБК (признан в РФ иноагентом) следует искать замену.

Нарышкин уверен, что после возвращения в Россию блогеру грозит задержание на время следствия, а потом реальный тюремный срок. Подобным заявлением ранее отметился и главред "Эха" Алексей Венедиктов.

В отношении Навального в конце декабря было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Многие эксперты сходятся во мнении, что блогер не вернется в РФ, чтобы не попасть за решетку.