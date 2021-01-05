Россияне поделились самыми сильными ожиданиями об открытии границ

Жители России в ходе социологического опроса рассказали о том, открытия границ каких государств ждут сильнее всего. Оказалось, что большинство граждан хочет отправиться в Таиланд.

Жители России в ходе социологического опроса рассказали о том, открытия границ каких государств ждут сильнее всего. Оказалось, что большинство граждан хочет отправиться в Таиланд.

О мечте посетить королевство в Юго-Восточной Азии заявили 24% опрошенных — почти треть от общего числа респондентов, которых было 5850 человек. Каждый пятый россиянин (20,3%) признался, что с нетерпением ждет открытия Италии, а 13,6% — Испании.

Некоторые после смягчения ограничений хотят побывать в Германии и Чехии. Об этом рассказали 11 и 8,6% соответственно. Еще 6,6% респондентов в качестве желаемых локаций назвали Грецию и Францию. В десятку самых востребованных направлений для отдыха также вошли Индия с результатом 3,6%, Вьетнам (3%) и Индонезия (2,7%). Опрос проводился сервисом Aviasales.