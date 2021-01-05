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19:25   5 Января 2021
Происшествия

Спасатели выдвинулись на помощь дрейфующему в Охотском море судну с рыбаками

Спасатели выдвинулись на помощь дрейфующему в Охотском море судну с рыбаками

Траулер "Герои Даманского" потерял ход и лег в дрейф в нескольких десятках километрах от побережья Камчатки. Угроза для моряков отсутствует.

Лайнер, загруженный мороженной рыбой, попал в аварию неподалеку от плавбазы "Хотин". Сейчас ее сотрудники обеспечивают безопасность членов экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Всего на борту находятся 60 человек. На помощь к ним готовится выдвинуться спасательное судно "Сибирский". По словам представителей Росморречфлота, причиной происшествие послужили намотавшиеся на винт сети, корпус не повредился. Погода в районе ЧП благоприятная.

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#траулер #рыбаки #охотское море #бедствие

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