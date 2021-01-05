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19:18   5 Января 2021
Происшествия

Прокуратура Франции проверяет данные о политологе-насильнике Оливье Дюамеле

Прокуратура Франции проверяет данные о политологе-насильнике Оливье Дюамеле

Сотрудники парижского надзорного ведомства инициировали расследование в отношении подозреваемого в совершении насилия политолога Оливье Дюамеля.

Местная пресса несколькими днями ранее выпустила статьи, в которых публиковала выдержки из выходящей вскоре книги дочери от второго брака бывшего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера — Камий. Женщина приходится подозреваемому падчерицей. Она обвинила отчима в том, что тот насиловал ее брата-близнеца, когда тот достиг 14-летнего возраста, передают местные СМИ.

После произошедшего Дюамель выступил с сообщением о том, что уходит в отставку, но не стал давать никаких пояснений по поводу выдвинутых обвинений. Отец писательницы пояснил, что поддерживает свою дочь и восхищен ее смелостью в желании "снять покров тайны".

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#франция #прокуратура #насилие

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