Онищенко рассказал, как долго россиянам придется носить маски

Ношение масок станет нормой жизни в осенне-зимний период, когда грипп в разгаре. Об этом в интервью Медиагруппе «Патриот» рассказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Ношение масок станет нормой жизни в осенне-зимний период, когда грипп в разгаре. Об этом в интервью Медиагруппе «Патриот» рассказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Грипп каждый год к нам приходит, ходить в масках — это элемент культуры. В Китае 86 тысяч больных выявили, хотя он — колыбель этой инфекции на планете. И это только потому, что они носят маски, а у нас разглагольствование насчет масок. Так вот грипп — более контагиозная инфекция. Он более легко передается», — рассказал депутат.

По словам Онищенко, каждый год гриппом переболевает до 900 миллионов человек, а «мы за год только 80 миллионов заболевших от коронавируса набрали».

«Маски, когда идет подъем заболеваемости осенне-зимний, — это норма жизни, не надо на этот счет сетовать. <...> Конечно, воздушно-капельная инфекция — наиболее легко передаваемая, она больше обращает на себя внимание, чем другие инфекции», — отметил врач.

Обязательный масочный режим действует в регионах России с мая 2020 года. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) нужно носить в общественном транспорте, такси, магазинах и прочих организациях. Маски могут быть как медицинскими, так и тканевыми.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 24 246 новых случаев COVID-19. В 11,8% случаев не было обнаружено клинических проявлений болезни. Сообщается о 518 смертях и 22 632 полностью исцелившихся пациентах.

Всего на территории РФ было проведено более 92 миллионов тестов. За все время выявлено 3 284 384 человека с положительным результатом, 2 662 668 выздоровели, 59 506 умерли.

На первом месте по количеству новых случаев остается Москва с 4 842 заболевшими, сразу после нее идет Санкт-Петербург — 3 649.