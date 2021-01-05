Шведский кинофестиваль ищет энтузиаста для просмотра фильмов на удаленном острове

Международный кинофестиваль в Гетеборге, считающийся самым крупным в Скандинавии, ищет энтузиаста для просмотра фильмов в одиночестве на удаленном острове.

Международный кинофестиваль в Гетеборге, считающийся самым крупным в Скандинавии, ищет энтузиаста для просмотра фильмов в одиночестве на удаленном острове.

Гетеборгский фестиваль, который проходит с 1979 года, в этом году пройдет под знаком изоляции: "один показ — один зритель". Организаторы мероприятия 4 января открыли прием заявок. Они ищут энтузиаста, который проведет целую неделю на маяке на острове Патер Ностер в Северном море.

"Гетеборгский кинофестиваль ищет желающих, которые отважатся провести неделю в социальной изоляции на удаленном маяковом острове Патер Ностер, уединенном месте в море, вдали от семьи, друзей и мобильного телефона. Единственным обществом будет шум моря и фестивальные фильмы", — гласит пресс-релиз фестиваля.

Кинолюбителю придется отсмотреть 60 премьерных фильмов в течение недели. По условиям организаторов, человеку также нужно ежедневно отправлять видеоотчеты о своих впечатлениях от затворничества и просмотренных картин. Подать заявку может любой желающий на сайте фестиваля до 17 января.

Необычные показы для одного зрителя пройдут еще на двух площадках — в кинотеатрах "Скандинавиум" и "Дракен". В этом году мероприятие будет полностью проходить в онлайн-формате, все желающие получат доступ ко всем фестивальным фильмам и встречам с кинодеятелями.