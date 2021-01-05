Недорогое лекарство от педикулеза может помочь в борьбе с СОVID-19

Ивермектин в составе средства от вшей может стать лекарством для облегчения течения заболевания СОVID-19, сообщает издание Daily Mail.

Ивермектин в составе средства от вшей может стать лекарством для облегчения течения заболевания СОVID-19, сообщает издание Daily Mail.

Ивермектин также способствует более быстрому выздоровлению, отмечает издание. Ученые провели исследование неожиданного лекарства и выяснили, что компонент ивермектин блокирует возможность вируса SARS-CoV-2 размножаться.

Для эксперимента испытуемых разделили на две группы, одни получали исследуемый препарат, другим давали плацебо. В первой группе из 573 человек зафиксировали только восемь летальных исходов, во второй группе умерло 44 человека из 510 исследуемых.

Ученые отмечают, что эксперимент был не чистым, подопытным давали малые дозы препарата и сочетали его с другими лекарствами. Исследователи считают, что необходимо провести еще множество испытаний, прежде чем говорить об эффективности средства от вшей для лечения СОVID-19.