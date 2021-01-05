Путин предложил выделить регионам допсредства на питание детей в школах

Российский лидер Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о выделении средств на горячее питание в малокомплектных школах.

Российский лидер Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о выделении средств на горячее питание в малокомплектных школах.

Глава государства предложил выделять средства на покупку горячих обедов тем семьям, дети которых учатся в небольших школах. Инициативу Владимир Путин озвучил губернаторам регионов Российской Федерации в ходе совещания.

"Выдача напрямую людям соответствующих финансовых ресурсов, которые им положены, а в данном случае им положены эти деньги, всегда эффективнее, во всяком случае, как правило", — заметил президент РФ.

Таким образом он рекомендовал властям субъектов страны выделять гражданам финансы на приобретение обедов, а не на продуктовые наборы. По его мнению, подобная тактика более выгодна, так как тогда не надо будет тратить силы и средства на логистику: закупку, хранение и доставку продуктов.