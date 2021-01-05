Ученые выявили полезный для человека тип жира

Ученые Рокфеллеровского университета провели масштабное исследование и выяснили, что бурый жир в организме человека способен предотвратить развитие хронических заболеваний.

Ученые Рокфеллеровского университета провели масштабное исследование и выяснили, что бурый жир в организме человека способен предотвратить развитие хронических заболеваний.

У человека жировая ткань представлена двумя видами, белым и бурым жиром. Белый жир является отложением "лишних калорий" и считается "плохим". Бурый жир в достаточном количестве обнаружен только у младенцев, во взрослом возрасте его удается обнаружить у небольшого количества людей.

Чаще всего бурый жир скапливается в области плеч и шеи. Наличие бурой ткани в организме человека способно снизить риск хронических или острых заболеваний, считают ученые. Исследования продолжаются, пока ученые не выяснили, как белый "плохой" жир превратить в полезный бурый.