18:29 5 Января 2021Политика
Республиканец Дональд Трамп планирует "адскую битву" за Белый дом
Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Джорджия. Он пообещал бороться за кресло в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Джорджия. Он пообещал бороться за кресло в Белом доме.
Действующий глава государства пообещал не "отдавать" власть демократу Джо Байдену. Трамп считает, что складывается недопустимая ситуация, при которой у него "отбирают победу", несмотря на "перевес", который он якобы имел по результатам выборов.
Глава государства пообещал устроить "адскую битву" за пост президента, если представители Демократической партии "захватят" сенат и Белый дом.