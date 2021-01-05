Республиканец Дональд Трамп планирует "адскую битву" за Белый дом

Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Джорджия. Он пообещал бороться за кресло в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Джорджия. Он пообещал бороться за кресло в Белом доме.

Действующий глава государства пообещал не "отдавать" власть демократу Джо Байдену. Трамп считает, что складывается недопустимая ситуация, при которой у него "отбирают победу", несмотря на "перевес", который он якобы имел по результатам выборов.

Глава государства пообещал устроить "адскую битву" за пост президента, если представители Демократической партии "захватят" сенат и Белый дом.