18:18 5 Января 2021Политика
Лукашенко рассказал о командной игре с Путиным
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко оказались в одной политической команде.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко оказались в одной политической команде.
Белорусский лидер в передаче "Действующие лица" на канале "Россия-1" заявил, что его и Путина "загнали уже намертво в одну команду".
Отдельно он отметил, что вместе они еще играют и в одной хоккейной команде.
Ранее Лукашенко рассказал, каким образом в Белоруссии может пройти смена власти. По его словам, это возможно только по результатам выборов.