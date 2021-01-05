Лукашенко рассказал о командной игре с Путиным

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко оказались в одной политической команде.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко оказались в одной политической команде.

Белорусский лидер в передаче "Действующие лица" на канале "Россия-1" заявил, что его и Путина "загнали уже намертво в одну команду".

Отдельно он отметил, что вместе они еще играют и в одной хоккейной команде.

Ранее Лукашенко рассказал, каким образом в Белоруссии может пройти смена власти. По его словам, это возможно только по результатам выборов.