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18:18   5 Января 2021
Политика

Лукашенко рассказал о командной игре с Путиным

Лукашенко рассказал о командной игре с Путиным

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко оказались в одной политической команде.

Белорусский лидер в передаче "Действующие лица" на канале "Россия-1" заявил, что его и Путина "загнали уже намертво в одну команду".

Отдельно он отметил, что вместе они еще играют и в одной хоккейной команде.

Ранее Лукашенко рассказал, каким образом в Белоруссии может пройти смена власти. По его словам, это возможно только по результатам выборов.

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#путин #лукашенко #команда

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