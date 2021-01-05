В Дании выпустили мультсериал для детей про мужчину с самым длинным пенисом в мире

Трейлер мультфильма появился на YouTube 3 января, за это время его посмотрели более 60 тысяч раз.

Датский телеканал выпустил мультсериал для детей «Джон Диллерманд» про мужчину с «самым длинным пенисом в мире». Фамилия главного героя — датский синоним слова «пенис». Сериал транслируют по каналу для детей DR Ramasjang телерадиовещательной корпорации Danish National TV.

Мультфильм предназначен для детей от четырех до восьми лет. Первый эпизод вышел 2 января, а всего опубликовано 14 серий. В них главный герой пытается использовать свой длинный орган, чтобы упростить себе жизнь или помочь другим, однако все время попадает в нелепые ситуации.

В одном из эпизодов Диллерманд с помощью пениса ворует сосиски с завода, но в итоге случайно засовывает свой половой орган в конвейер. В другой серии герой использует орган в качестве для собаки, с его же помощью он поднимает флаг. В другом серии он, привязанный за пенис, летает на воздушных шарах.

Трейлер мультфильма появился на YouTube 3 января 2021 года, за это время его посмотрели более 60 тысяч раз.

Многие взрослые зрители возмутились мультсериалом и сочли его содержание неуместным и даже порнографическим. Некоторые заявили, что запретят своим детям смотреть мультфильм. Другие же опасаются, что телеканал может стать инструментом для педофилов.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал сериал забавным. По их мнению, сексуальный контекст в мультфильме видят только взрослые.

В Danish National TV подчеркивают, что проект не о сексуальности и не имеет никакого отношения к движению #MeToo. Глава DR Ramasjang Мортен Сков Хансен сказал, что критика мультсериала была ожидаемой, но авторы проекта получили и много хороших отзывов от родителей, «которые использовали сериал, чтобы поговорить со своими детьми о теле». Он также добавил, что канал продолжит транслировать сериал и покажет все 20 серий мультфильма.