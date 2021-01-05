Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:02   5 Января 2021
Политика

Российский фонд "Круг добра" поможет детям с орфанными заболеваниями

Российский фонд "Круг добра" поможет детям с орфанными заболеваниями

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда для помощи детям с орфанными заболеваниями.

Глава государства заявил, что ранее уже обсуждался вопрос поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе редкими. Этот фонд решили назвать "Круг добра".

Отмечается, что фонд будет наполняться за счет повышения налога на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. Средства фонда позволят обеспечить лекарственными препаратами, а также техническими средствами реабилитации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дети #путин #фонд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров