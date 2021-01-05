Трамп сравнил победу демократов в США с приходом коммунизма

Победа демократов на выборах в Сенат сулит стране приход коммунизма, заявил действующий президент США Дональд Трамп.

Победа демократов на выборах в Сенат сулит стране приход коммунизма, заявил действующий президент США Дональд Трамп. На митинге в штате Джорджия он заявил, не позволит представителям Демпартии и их сторонникам «украсть» голоса и Белый дом у республиканцев.

Митинг был посвящен второму туру выборов США в Конгресс. Ожесточенная борьба за Джорджию разыгрывается между двумя партиями. На кону большинство в Сенате, самой важной палате американского парламента.

Трамп предупредил сторонников, что победа «радикальных демократов» будет сопоставима с «началом коммунизма» в США.

«Завтра вы проголосуйте на важных выборах, страна зависит от вас, весь мир смотрит. Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны. Радикальные демократы хотят забрать места в Сенате», — заявил он.

Глава государства в очередной раз заявил, что победил на президентских выборах 3 ноября с большим отрывом. По мнению Трампа, демократы получили соответствующие результаты только за счет фальсификаций.

Напомним, в первом туре ни один из претендентов на сенаторские кресла не набрал 50% голосов. Так, 6 января развернется противостояние между двумя парами кандидатов: республиканцем Дэвидом Пердью и демократом Джоном Оссоффом, а также республиканкой Келли Леффлер и демократом Рафаэлем Уорноком.

Если оба демократа смогут заполучить сенаторские посты в Джорджии, то это будет означать паритет с республиканцами в Сенате — 50 на 50. Это позволит избранному президенту Джо Байдену рассудить сенаторов при равном голосовании в пользу демократов. Тогда Демократическая партия будет контролировать и президентское кресло, и палату представителей, и Сенат.

Байден, по официальным данным, набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и после 20 января может занять пост президента.