Министр здравоохранения Латвии может уйти в отставку

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш решил потребовать отставки главы министерства здравоохранения республики Илзе Винькеле. Об этом сообщили местные СМИ.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш решил потребовать отставки главы министерства здравоохранения республики Илзе Винькеле. Об этом сообщили местные СМИ.

Руководитель латвийского кабмина объявил о своем решении в ходе закрытого совещания правящей коалиции. Претензии политика к Винькеле вызваны "неясным" описанием кампании по вакцинации населения страны.

Кариньш не раз критиковал работу министра здравоохранения по борьбе с распространением коронавируса. Ранее он заявил о необходимости понятного плана вакцинации, подготовку которого он повторно поручил Винькеле. Премьер назвал разработку документа приоритетной задачей для республики.