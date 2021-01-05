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17:48   5 Января 2021
Политика

Министр здравоохранения Латвии может уйти в отставку

Министр здравоохранения Латвии может уйти в отставку

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш решил потребовать отставки главы министерства здравоохранения республики Илзе Винькеле. Об этом сообщили местные СМИ.

Руководитель латвийского кабмина объявил о своем решении в ходе закрытого совещания правящей коалиции. Претензии политика к Винькеле вызваны "неясным" описанием кампании по вакцинации населения страны.

Кариньш не раз критиковал работу министра здравоохранения по борьбе с распространением коронавируса. Ранее он заявил о необходимости понятного плана вакцинации, подготовку которого он повторно поручил Винькеле. Премьер назвал разработку документа приоритетной задачей для республики.

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#латвия #минздрав #Кришьянис Кариньш #Илзе Винькеле

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