Внук умершего Коренева назвал главные приоритеты актера

Родственник артиста Владимира Коренева посетил церемонию прощания и рассказал о том, что актер очень трепетно относился к членам своей семьи.

Родственник артиста Владимира Коренева посетил церемонию прощания и рассказал о том, что актер очень трепетно относился к членам своей семьи.

По словам молодого человека, его дедушка делал все, чтобы проводить свое время с родными и близкими. Также он заметил, что его мать и бабушка хотели навестить Корнева в московской больнице для пациентов с пневмонией коронавирусной инфекции, но тот находился в красной зоне, сообщает Федеральное агентство новостей.

"Не пускали туда", — рассказал мужчина.

Народный артист РФ Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни. Его похоронили на территории Введенского кладбища в Москве.