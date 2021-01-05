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17:31   5 Января 2021
Общество

Внук умершего Коренева назвал главные приоритеты актера

Внук умершего Коренева назвал главные приоритеты актера

Родственник артиста Владимира Коренева посетил церемонию прощания и рассказал о том, что актер очень трепетно относился к членам своей семьи.

По словам молодого человека, его дедушка делал все, чтобы проводить свое время с родными и близкими. Также он заметил, что его мать и бабушка хотели навестить Корнева в московской больнице для пациентов с пневмонией коронавирусной инфекции, но тот находился в красной зоне, сообщает Федеральное агентство новостей.

"Не пускали туда", — рассказал мужчина.

Народный артист РФ Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни. Его похоронили на территории Введенского кладбища в Москве.

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#смерть #похороны #Коренев

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