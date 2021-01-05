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16:52   5 Января 2021
Политика

Российская версия мемуаров Байдена выйдет в апреле 2021 года

Российская версия мемуаров Байдена выйдет в апреле 2021 года

Мемуары демократа Джо Байдена в апреле 2021 года появятся на российских книжных полках.

Книга "Сдержать обещания: в жизни и политике" готовится к выпуску в России. Также идет подготовка к публикации книги жены избранного президента США Джилл Байден о построении семьи и открытии себя. Еще когда Байден был сенатором, он опубликовал мемуары, в которых рассказывал о семье, президентских выборах и работе на посту вице-президента.

В России также выйдет книга вице-президента США Камалы Харрис "Истины, которым мы следуем: американский путь". В ней рассказывается о работе на посту генпрокурора Калифорнии, а также о борьбе с командой Дональда Трампа.

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#россия #байден #мемуары

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