Российская версия мемуаров Байдена выйдет в апреле 2021 года

Мемуары демократа Джо Байдена в апреле 2021 года появятся на российских книжных полках.

Мемуары демократа Джо Байдена в апреле 2021 года появятся на российских книжных полках.

Книга "Сдержать обещания: в жизни и политике" готовится к выпуску в России. Также идет подготовка к публикации книги жены избранного президента США Джилл Байден о построении семьи и открытии себя. Еще когда Байден был сенатором, он опубликовал мемуары, в которых рассказывал о семье, президентских выборах и работе на посту вице-президента.

В России также выйдет книга вице-президента США Камалы Харрис "Истины, которым мы следуем: американский путь". В ней рассказывается о работе на посту генпрокурора Калифорнии, а также о борьбе с командой Дональда Трампа.