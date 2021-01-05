Работников виртуальной сферы предложили защищать по закону

Работки интернет-кластера не имеют защиты в сравнении с сотрудниками других сфер, заявил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Работки интернет-кластера не имеют защиты в сравнении с сотрудниками других сфер, заявил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Общественник обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову и сообщил, данную обеспокоенность выражают сами россияне. На фоне широкого распространения трудоустройства на просторах Сети десятки тысяч работают при посредничестве интернет-приложений. При этом таксисты не имеют защиты от отключения своего аккаунта от сервиса, блогеры не защищены от блокировки своего аккаунта, сообщает ФАН.

Петров попросил главу Минтруда рассмотреть возможность учреждения в России государственного органа, который будет защищать и продвигать интересы работников в интернете, руководствуясь Трудовым кодексом РФ.