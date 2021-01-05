Вакцину "Спутник V" ожидают получить на Украине в числе первых

Российская вакцина от коронавирусной инфекции может появиться на Украине одной из первых, заявил глава Института вакцинологии Сергей Кравченко.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции может появиться на Украине одной из первых, заявил глава Института вакцинологии Сергей Кравченко.

Кроме того, он опроверг утверждения представителей власти о том, что российскую вакцину от коронавируса нельзя зарегистрировать в стране. По его мнению, украинцам не стоит даже надеяться на появление китайского лекарства от этого вируса.

"Первой появится вакцина "Спутник V". Не будет никакой китайской вакцины на территории Украины в ближайшее время по причине того, что нас в очередной раз обманули", — сообщил он.

Кравченко сообщил, что две украинские компании подписали договор на поставку китайской вакцины, которая пока еще полностью не зарегистрирована. Дальнейшее оформление документов вовсе зашло в тупик.