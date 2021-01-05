Вакцину "Спутник V" ожидают получить на Украине в числе первых
Российская вакцина от коронавирусной инфекции может появиться на Украине одной из первых, заявил глава Института вакцинологии Сергей Кравченко.
Кроме того, он опроверг утверждения представителей власти о том, что российскую вакцину от коронавируса нельзя зарегистрировать в стране. По его мнению, украинцам не стоит даже надеяться на появление китайского лекарства от этого вируса.
"Первой появится вакцина "Спутник V". Не будет никакой китайской вакцины на территории Украины в ближайшее время по причине того, что нас в очередной раз обманули", — сообщил он.
Кравченко сообщил, что две украинские компании подписали договор на поставку китайской вакцины, которая пока еще полностью не зарегистрирована. Дальнейшее оформление документов вовсе зашло в тупик.