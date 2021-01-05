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16:20   5 Января 2021
Общество

Вакцину "Спутник V" ожидают получить на Украине в числе первых

Вакцину "Спутник V" ожидают получить на Украине в числе первых

Российская вакцина от коронавирусной инфекции может появиться на Украине одной из первых, заявил глава Института вакцинологии Сергей Кравченко.

Кроме того, он опроверг утверждения представителей власти о том, что российскую вакцину от коронавируса нельзя зарегистрировать в стране. По его мнению, украинцам не стоит даже надеяться на появление китайского лекарства от этого вируса.

"Первой появится вакцина "Спутник V". Не будет никакой китайской вакцины на территории Украины в ближайшее время по причине того, что нас в очередной раз обманули", — сообщил он.

Кравченко сообщил, что две украинские компании подписали договор на поставку китайской вакцины, которая пока еще полностью не зарегистрирована. Дальнейшее оформление документов вовсе зашло в тупик.

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#украина #вакцина #коронавирус #COVID-19

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