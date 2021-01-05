Составлен топ-5 самых высоких новогодних елок в странах СНГ

Туристический портал «Турстат» представил рейтинг самых высоких новогодних елок в столицах членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Лидером рейтинга оказалась главная елка Туркменистана — высота искусственного дерева составляет 41 метр.

Туристический портал «Турстат» представил рейтинг самых высоких новогодних елок в столицах членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Лидером рейтинга оказалась главная елка Туркменистана — высота искусственного дерева составляет 41 метр.

Елка установлена перед культурно-развлекательным центром «Алем» в Ашхабаде.

Второе место получала главная новогодняя елка Узбекистана. Искусственное дерево высотой 36 метров украшает улицу Истиклол вблизи Национальной библиотеки имени Алишера Навои в Ташкенте.

Замыкает тройку лидеров главная елка Белоруссии, тоже искусственная. Дерево высотой 30 метров установлено на Октябрьской площади в Минске.

Кроме того, в топ-5 самых высоких новогодних елей в городах стран СНГ попали главная елка Казахстана высотой 25 метров на территории EXPO-городка в Нур-Султане, а также главная елка Киргизии высотой 25 метров на площади «Ала-Тоо» в Бишкеке.

Оба дерева тоже созданы из искусственных материалов.

Главная новогодняя елка России — живая ель высотой 25 метров, которая украшает Соборную площадь Кремля в Москве. В большинстве российских городов в этом году были установлены искусственные елки. Самая высокая находится в Красноярске, ее высота — 55 метров.

Ранее «Политика Сегодня» подготовила список самых красивых новогодних деревьев в российских городах-миллионниках.