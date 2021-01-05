Десятки участников свадебной церемонии стали жертвами авианалета в Мали

Власти пока что никак не прокомментировали авианалет, произошедший в центральной части Мали. По данным EFE, всего в ходе авиаудара погибли и были ранены 100 человек.

Власти пока что никак не прокомментировали авианалет, произошедший в центральной части Мали. По данным EFE, всего в ходе авиаудара погибли и были ранены 100 человек.

Ночью с понедельника на вторник неопознанный самолет атаковал населенный пункт Бунти, располагающийся недалеко от города Дуэнца. В результате авианалета 20 мирных жителей погибли. Об этом сообщило местное издание A Bamaco.

Данный инцидент мог возникнуть из-за ошибки военных. На территории Мали располагаются военно-воздушные силы самого государства, а также ВВС миротворческого контингента миссии ООН (MINUSMA) и французских военных, в настоящее время выполняющих операцию "Бархан".