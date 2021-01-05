Ученые обнаружили подавляющее коронавирус вещество

Группа ученых из Германии и Швеции обнаружила вещество, которое способно оказывать подавляющее действие на коронавирусную инфекцию.

Группа ученых из Германии и Швеции обнаружила вещество, которое способно оказывать подавляющее действие на коронавирусную инфекцию.

Флувастатины, обычно использующиеся для лечения гиперхолестеринемии, способны подавлять COVID-19. Вещество может влиять на протеомы клеток, пораженных коронавирусной инфекцией. Они воздействуют на трансляцию и репликацию вируса, передает данные немецких и шведских исследователей портал MedRxiv.

Статины уже использовались для лечения пациентов с коронавирусом. Медики отмечали, что такой вариант терапии имел более благоприятный исход. Результаты исследования говорят о том, что метод лечения не представляет дополнительных рисков для больных, считают ученые.