Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:10   5 Января 2021
Общество

Ученые обнаружили подавляющее коронавирус вещество

Ученые обнаружили подавляющее коронавирус вещество

Группа ученых из Германии и Швеции обнаружила вещество, которое способно оказывать подавляющее действие на коронавирусную инфекцию.

Флувастатины, обычно использующиеся для лечения гиперхолестеринемии, способны подавлять COVID-19. Вещество может влиять на протеомы клеток, пораженных коронавирусной инфекцией. Они воздействуют на трансляцию и репликацию вируса, передает данные немецких и шведских исследователей портал MedRxiv.

Статины уже использовались для лечения пациентов с коронавирусом. Медики отмечали, что такой вариант терапии имел более благоприятный исход. Результаты исследования говорят о том, что метод лечения не представляет дополнительных рисков для больных, считают ученые.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ученые #коронавирус #подавление

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров