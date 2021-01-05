Выборы президента Центральноафриканской Республики приведут к стабилизации обстановки в стране.

Выборы президента Центральноафриканской Республики приведут к стабилизации обстановки в стране.

Бывший российский сенатор Франц Клинцевич считает, что проведенные выборы будут способствовать становлению государственности ЦАР. Его мнение приведено в материале Федерального агентства новостей.

"Народ и люди, работающие с Туадера, попытаются установить государственность в ЦАР. Но нельзя забывать о внешних игроках, которые постараются повлиять на деятельность властей", — отметил он.

Действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера побеждает на выборах главы государства, согласно предварительным результатам. Он набрал более 53% голосов, а его ближайший конкурент Анисе-Жорж Доголеле — 21%.