15:42 5 Января 2021Политика
Будущее ЦАР зависит от результатов голосования за президента страны — Клинцевич
Выборы президента Центральноафриканской Республики приведут к стабилизации обстановки в стране.
Выборы президента Центральноафриканской Республики приведут к стабилизации обстановки в стране.
Бывший российский сенатор Франц Клинцевич считает, что проведенные выборы будут способствовать становлению государственности ЦАР. Его мнение приведено в материале Федерального агентства новостей.
"Народ и люди, работающие с Туадера, попытаются установить государственность в ЦАР. Но нельзя забывать о внешних игроках, которые постараются повлиять на деятельность властей", — отметил он.
Действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера побеждает на выборах главы государства, согласно предварительным результатам. Он набрал более 53% голосов, а его ближайший конкурент Анисе-Жорж Доголеле — 21%.