Вирусолог заявил о пожизненном иммунитете к COVID-19 у переболевших

Людям, которые переболели COVID-19, не нужна вакцинация, иммунитет к инфекции у них получен пожизненно, заявил глава лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.

Людям, которые переболели COVID-19, не нужна вакцинация, иммунитет к инфекции у них получен пожизненно, заявил глава лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.

По его словам, естественного иммунитета, который сформировался во время течения болезни, будет достаточно для защиты от инфекции. Причем это касается и тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно, отметил вирусолог.

Выявление повторных случаев заражения коронавирусом Бутенко объяснил ошибками медиков. Он выразил мнение, что они требуют большого анализа, поскольку с большей вероятностью являются результатом "неправильной лабораторной диагностики", передает Ura.ru.

Мнения экспертов о повторном заражении коронавирусом SARS-CoV-2 отличаются. В частности, иммунолог, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарств Николай Крючков ранее говорил, что оно может произойти спустя два-три месяца после выздоровления. Это зависит от уровня антител в организме пациента.