Уроженец Екатеринбурга стал корейским миллионером

Россиянин помог местным властям придумать, как использовать объекты Олимпийской деревни в Пхенчхане.

Уроженец Екатеринбурга Никита Куимов, осовременивший идеи пионерских лагерей для удаленщиков, дважды участвовал в ежегодном форуме социальных предпринимателей Better Together Challenge — в 2019 и 2020 годах.

В Корее молодой человек делился опытом создания площадок для так называемых диджитал-номадов — вилл, в которых проходят «смены», придуманные Куимовым совместно с супругой. Дома оборудованы высокоскоростным интернетом для эффективного труда, а сама программа включает в себя модные форматы коллективного взаимодействия: чекины, самопрезентации, TED-лекции и арт-ужины.

В 2020 форум Better Together Challenge проходил удаленно, а запрос организаторов звучал так: как сделать Олимпийскую деревню Пхенчхана городом цифровых кочевников? Команда «Станции Смена» уже сталкивалась с подобной задачей — в 2020 совместно с бизнес-центром «Флакон» ребята организовывали заезд удаленщиков и фрилансеров в Олимпийской деревне в Сочи. Поэтому оставалось только адаптировать проект под корейские реалии.

Российский предприниматель подкрепил свою заявку статистикой о том, как удаленные сотрудники выбирают жилье, какие имеют запросы. В этом году инициатива Никиты Куимова отметит четырехлетие, так что уроженец Екатеринбурга смог собрать данные, которые качественно выделили его среди других участников события.

За неделю до Нового года путешественник получил письмо от организаторов форума, из которого узнал, что стал победителем. В ближайшие дни Куимову переведут три миллиона корейских вон — около трех тысяч долларов.

«Было приятным сюрпризом стать корейским миллионером, — вспоминает стартапер. — Я считаю, что олимпийские объекты 100% нужно как-то переделывать после того, как они строятся. Есть много кейсов в мире, когда они остаются невостребованными. По сути, это куча денег, которые потрачены в инфраструктуру, которая не работает. А структура идеально подходит для создания именно коливинга».

Новоиспеченный миллионер не хотел бы остаться победителем только на бумаге, он горит желанием по-настоящему реализовать заявленную идею и сделать пионерский лагерь для взрослых в южнокорейском уезде. К тому же екатеринбуржец признается, что государство ему понравилось.

«У них самый быстрый интернет в мире, неплохой визовый режим и перелеты туда удобны. Красивая страна, безопасная, культурно интересная. Много гор и море там есть. Локация крутая для удаленщиков, для цифровых кочевников», — размышляет молодой человек.

«Политика Сегодня» уже писала о хабах Куимова, которые расположились в Португалии, на Шри-Ланке и Бали, в Таиланде и Розе Хутор. В разговоре с корреспондентом россиянин допустил, что организует лагеря для удаленных сотрудников в Крыму и на Дальнем Востоке. Кочующий предприниматель считает, что в России множество красивых мест. Но выбирая площадку для проекта, он всегда ориентируется на наличие бесперебойного сигнала сети.