Песков рассказал Соловьеву, что "мешает" бизнесу и работе Татьяны Навки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву признался, что мешает карьере фигуристки Татьяны Навки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву признался, что мешает карьере фигуристки Татьяны Навки.

"Жена у меня небедная, но красивой жизни у нее мало было. В плане ее бизнеса, ее работы я ей мешаю, но она меня терпит", – шутливо заметил пресс-секретарь.

Песков рассказал, как упорно его супруга трудилась, чтобы обеспечить себя: в 90-х Татьяна уехала в Америку, и, по словам пресс-секретаря, до сих пор благодарна, что эта страна приютила ее. В Америке будущая фигуристка мыла туалеты, чтобы купить себе пару штанов или поесть в "Макдональдсе", много работала и гастролировала по США с выступлениями.

На вопрос о доходах семьи пресс-секретарь подчеркнул, что как высокопоставленный государственный служащий он за зарплату не жалуется. Правда, большая семья требует соответствующих расходов.

"Дети растут, один готовится е ЕГЭ, вторая ходит на кружки", – подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь поделился с Соловьевым, как познакомился с будущей супругой: