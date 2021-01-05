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14:58   5 Января 2021
Общество

COVID-19 подтвердился у президента Армении

COVID-19 подтвердился у президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом. Об этом сообщили в аппарате армянского лидера 5 января.

Сейчас глава государства находится на самоизоляции, говорится в сообщении. Ранее COVID-19 выявили у премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Коронавирусом переболела вся его семья. Также стало известно, что заболевших и умерших от инфекции в стране больше, чем во всех республиках Закавказья.

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#армения #саркисян #коронавирус

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