COVID-19 подтвердился у президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом. Об этом сообщили в аппарате армянского лидера 5 января.

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом. Об этом сообщили в аппарате армянского лидера 5 января.

Сейчас глава государства находится на самоизоляции, говорится в сообщении. Ранее COVID-19 выявили у премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Коронавирусом переболела вся его семья. Также стало известно, что заболевших и умерших от инфекции в стране больше, чем во всех республиках Закавказья.