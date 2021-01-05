Украинская нацгвардия получит доктрину по стандартам НАТО

Группа украинских советников вместе с военными атташе из США и Канады приступила к разработке доктрины для украинской Нацгвардии, которая будет основана на принципах НАТО.

Группа украинских советников вместе с военными атташе из США и Канады приступила к разработке доктрины для украинской Нацгвардии, которая будет основана на принципах НАТО.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, группы советников по вопросам доктрины и образования обсудили подходы военных формирований стран НАТО, доктрина нацгвардии должна будет им соответствовать. Участие в семинаре по разработке принципов приняли представители армий Канады и США.

Ранее СМИ сообщали, что украинские власти отвели войскам десятилетний срок, в течение которого они должны реализовать программу модернизации и перейти на стандарты НАТО. Как сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, Киев намерен вступить в Альянс уже в 2030 году.