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14:37   5 Января 2021
Общество

Власти Петербурга отметили снижение заболеваемости COVID-19 после Нового года

Власти Петербурга отметили снижение заболеваемости COVID-19 после Нового года

Прирост новых случаев коронавируса снизился в Петербурге после новогодних праздников, заявили в правительстве города 5 января.

Администрация Петербурга ввела ряд ограничительных мер в городе на период новогодних праздников, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Нововведения позволили снизить прирост новых случаев COVID-19 в Северной столице, констатировали в Смольном.

Власти Петербурга ограничили работу городских точек общепита на время новогодних праздников. Согласно введенным ограничениям, городские кафе и рестораны должны закрываться в 19:00. Кроме того, все точки общепита города не работали в новогоднюю ночь.

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#петербург #смольный #коронавирус

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