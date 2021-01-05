Власти Петербурга отметили снижение заболеваемости COVID-19 после Нового года

Прирост новых случаев коронавируса снизился в Петербурге после новогодних праздников, заявили в правительстве города 5 января.

Прирост новых случаев коронавируса снизился в Петербурге после новогодних праздников, заявили в правительстве города 5 января.

Администрация Петербурга ввела ряд ограничительных мер в городе на период новогодних праздников, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Нововведения позволили снизить прирост новых случаев COVID-19 в Северной столице, констатировали в Смольном.

Власти Петербурга ограничили работу городских точек общепита на время новогодних праздников. Согласно введенным ограничениям, городские кафе и рестораны должны закрываться в 19:00. Кроме того, все точки общепита города не работали в новогоднюю ночь.