Житель поселка в ЕАО сошелся в рукопашном поединке с волчицей

Проживающий в населенном пункте Новотроицкий фермер увидел во дворе своего дома хищницу и задушил ее голыми руками.

Проживающий в населенном пункте Новотроицкий фермер увидел во дворе своего дома хищницу и задушил ее голыми руками.

Волчица ранее покусала лошадь, а также загрызла двух собак, но не вернулась на свое привычное место обитания, а продолжала находиться в селе. Представители бригады райветстанции провели вынужденную вакцинацию подопечных местных жителей, чтобы предотвратить возможность распространения вируса бешенства, передают местные СМИ.

После сообщения об убийстве главной возмутительницы спокойствия у волчицы взяли патологоанатомический материал для экспертизы, а трупы погибших животных и их убийцы сожгли. Также специалисты выясняют все обстоятельства выхода зверя к людям.