Лукашенко намерен уйти с поста президента Белоруссии только после выборов

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал единственный способ решить вопрос о его президентстве.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал единственный способ решить вопрос о его президентстве.

Политик отметил, что желает, чтобы в республике было тихо и спокойно. Если кому-то не нравится нынешний президент, этот вопрос можно решить только с помощью выборов, добавил Лукашенко.

Белорусский лидер также объяснил, почему решил объявить 2021 год Годом народного единства. По словам президента, он пытается показать, что не враг населению республики.