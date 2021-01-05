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13:45   5 Января 2021
Политика

Лукашенко намерен уйти с поста президента Белоруссии только после выборов

Лукашенко намерен уйти с поста президента Белоруссии только после выборов

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал единственный способ решить вопрос о его президентстве.

Политик отметил, что желает, чтобы в республике было тихо и спокойно. Если кому-то не нравится нынешний президент, этот вопрос можно решить только с помощью выборов, добавил Лукашенко.

Белорусский лидер также объяснил, почему решил объявить 2021 год Годом народного единства. По словам президента, он пытается показать, что не враг населению республики.

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