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13:17   5 Января 2021
Общество

Адвокат назвала способы "борьбы" с шумными соседями

Адвокат назвала способы "борьбы" с шумными соседями

Вопрос регулирования взаимоотношений с шумными соседями находится на федеральном и региональном уровнях, заявила эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.

По ее словам, замерить уровень шума может специальная организация, аккредитованная на проведение экспертизы. В каждом регионе страны установлены свои нормы тишины, а если соседи не соблюдают правила, то стоит вызвать полицию.

Роспотребнадзор может привлечь нарушителей к административной ответственности. Физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей, а юридические могут получить приостановление деятельности на срок до 90 дней.

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#адвокат #юрист #шум

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