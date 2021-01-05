Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:38   5 Января 2021
Экономика

Эксперт РИСИ раскритиковал идею «Коммунистов России» о кредитной амнистии

Эксперт РИСИ раскритиковал идею «Коммунистов России» о кредитной амнистии

Идея «Коммунистов России» о кредитной амнистии не нова и похожа на откровенный популизм, чтобы набрать политические очки перед широкими массами населения, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с «Политикой Сегодня» он счел списание долгов перед банками несправедливым для остальных граждан.

«Мое мнение строго отрицательное насчет кредитной амнистии. Люди должны понимать, что они берут кредит, чтобы улучшить свое благосостояние. А если кредит погасят за них, то эти люди получат необоснованную выгоду.  Да, людям, которые попали в крайне тяжелую ситуацию, можно рассмотреть какую-то помощь. Но кредит берут и обеспеченные люди, и те, кто может его выплатить», — рассуждает экономист.

Россияне, оказавшиеся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса, и так получают помощь от государства, напомнил Беляев. Потерявшие работу граждане могут рассчитывать на пособие, если встали на учет в центр занятости. До конца 2020 года максимальную сумму выплат увеличили с восьми до 12 тысяч рублей в месяц. Более того, кабмин продлил действие повышенного пособия по безработице на 2021 год. Малоимущим россиянам также доступны субсидии на оплату услуг ЖКХ: она может покрыть до 100% расходов на оплату света, газа и воды.

Экономист раскритиковал идею «Коммунистов России» о кредитной амнистии

Кроме того, в России выстроена программа поддержки семей с детьми в возрасте до семи лет. Врачам и многодетным правительство также предоставило право на финансовую помощь, продолжил экономист.

«Амнистия означает, что общество будет расплачиваться за кредиты этих людей. Почему? В значительной степени эти долги обусловлены безответственностью. Кроме того, постоянная поддержка, которая хоть и необходима людям в тяжелые времена, порождает долю иждивенчества. В регионах уже трудно найти рабочую силу на некоторые вакансии. Тот объем помощи, который люди получат от государства, приравнивается к среднему заработку по региону. И люди рассчитывают на эти деньги и перестают трудиться. Это самый опасный момент», — объяснил  эксперт.

Ранее партия «Коммунисты России» обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей из-за нестабильной экономической ситуации на фоне пандемии. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин объяснил, что бюджет страны насчитывает 17 триллионов, а долги россиян, по имеющимся данным, составляют 1,6 триллиона (менее 10%), поэтому амнистия экономически реализуема.

По словам Сурайкина, при правильном подходе можно прописать все соответствующие нормы, а также использовать государственные механизмы для получения информации о материальном положении, которые помогут избежать возможных злоупотреблений. Впрочем, как считает собеседник ПС, мера не спасет россиян от долговой кабалы.

«1,6 триллиона — это очень большая сумма. У нас есть другие неотложные траты, которые действительно связаны с пандемией и необходимы для того, чтобы реанимировать экономику, чтобы она двинулась вперед, и предоставила рабочие места, заработок и остальное благополучие для страны», — говорит Беляев.

В конце года Госдума приняла закон, предусматривающий продление отсрочки по выплате кредитов для пенсионеров. Она будет предоставляться на два года. Для ее получения у россиян не должно быть иных доходов, кроме пенсии, а выплаты не должны превышать двух МРОТ. Что касается кредитной амнистии, то пенсионеры не являются наиболее пострадавшей от коронавируса части населения, напомнил Беляев.

«Пенсионеры не потеряли ничего в пандемию. Что-то им выплачивали даже досрочно. Я не говорю, что пенсии большие, но доход у пожилых граждан не исчез, в отличие от тех, кто потерял работу. Многие пенсионеры попали в тяжелое положение из-за того, что оформили кредиты на себя, но для детей и внуков, которые тоже попали в сложную ситуацию. Но это неправовой шаг. Мы не должны это поощрять ни в коем случае», — заключил эксперт.

Инициативы о кредитной амнистии периодически возникают в информационном поле. С аналогичным предложением неоднократно выступал глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

В январе 2020-го тема списания кредитных долгов поднималась в Госдуме во время утверждения кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Тогда лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал списать все долги населения по кредитам, а его коллега по фракции Борис Чернышов предложил провести эксперимент, ограничившись молодыми семьями до 30 лет.

Мишустин выступил против этих идей, подчеркнув, что списание долгов приведет к банкротствам банков, и люди все равно потеряют деньги.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#кредит #амнистия #коммунисты россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров