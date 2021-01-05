Эксперт РИСИ раскритиковал идею «Коммунистов России» о кредитной амнистии

В комментарии «Политике Сегодня» экономист Михаил Беляев назвал инициативу Сурайкина популизмом.

Идея «Коммунистов России» о кредитной амнистии не нова и похожа на откровенный популизм, чтобы набрать политические очки перед широкими массами населения, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с «Политикой Сегодня» он счел списание долгов перед банками несправедливым для остальных граждан.

«Мое мнение строго отрицательное насчет кредитной амнистии. Люди должны понимать, что они берут кредит, чтобы улучшить свое благосостояние. А если кредит погасят за них, то эти люди получат необоснованную выгоду. Да, людям, которые попали в крайне тяжелую ситуацию, можно рассмотреть какую-то помощь. Но кредит берут и обеспеченные люди, и те, кто может его выплатить», — рассуждает экономист.

Россияне, оказавшиеся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса, и так получают помощь от государства, напомнил Беляев. Потерявшие работу граждане могут рассчитывать на пособие, если встали на учет в центр занятости. До конца 2020 года максимальную сумму выплат увеличили с восьми до 12 тысяч рублей в месяц. Более того, кабмин продлил действие повышенного пособия по безработице на 2021 год. Малоимущим россиянам также доступны субсидии на оплату услуг ЖКХ: она может покрыть до 100% расходов на оплату света, газа и воды.

Кроме того, в России выстроена программа поддержки семей с детьми в возрасте до семи лет. Врачам и многодетным правительство также предоставило право на финансовую помощь, продолжил экономист.

«Амнистия означает, что общество будет расплачиваться за кредиты этих людей. Почему? В значительной степени эти долги обусловлены безответственностью. Кроме того, постоянная поддержка, которая хоть и необходима людям в тяжелые времена, порождает долю иждивенчества. В регионах уже трудно найти рабочую силу на некоторые вакансии. Тот объем помощи, который люди получат от государства, приравнивается к среднему заработку по региону. И люди рассчитывают на эти деньги и перестают трудиться. Это самый опасный момент», — объяснил эксперт.

Ранее партия «Коммунисты России» обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей из-за нестабильной экономической ситуации на фоне пандемии. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин объяснил, что бюджет страны насчитывает 17 триллионов, а долги россиян, по имеющимся данным, составляют 1,6 триллиона (менее 10%), поэтому амнистия экономически реализуема.

В партии «Коммунисты России» предложили простить россиянам кредиты до трех миллионов рублей. Автор идеи Максим Сурайкин пояснил нам, что эта мера поможет поддержать население во время кризиса. По его словам, россияне накопили 1,6 триллиона рублей долгов: https://t.co/36lQF3bXtJ — Телеканал 360° (@360tv) January 5, 2021

По словам Сурайкина, при правильном подходе можно прописать все соответствующие нормы, а также использовать государственные механизмы для получения информации о материальном положении, которые помогут избежать возможных злоупотреблений. Впрочем, как считает собеседник ПС, мера не спасет россиян от долговой кабалы.

«1,6 триллиона — это очень большая сумма. У нас есть другие неотложные траты, которые действительно связаны с пандемией и необходимы для того, чтобы реанимировать экономику, чтобы она двинулась вперед, и предоставила рабочие места, заработок и остальное благополучие для страны», — говорит Беляев.

В конце года Госдума приняла закон, предусматривающий продление отсрочки по выплате кредитов для пенсионеров. Она будет предоставляться на два года. Для ее получения у россиян не должно быть иных доходов, кроме пенсии, а выплаты не должны превышать двух МРОТ. Что касается кредитной амнистии, то пенсионеры не являются наиболее пострадавшей от коронавируса части населения, напомнил Беляев.

«Пенсионеры не потеряли ничего в пандемию. Что-то им выплачивали даже досрочно. Я не говорю, что пенсии большие, но доход у пожилых граждан не исчез, в отличие от тех, кто потерял работу. Многие пенсионеры попали в тяжелое положение из-за того, что оформили кредиты на себя, но для детей и внуков, которые тоже попали в сложную ситуацию. Но это неправовой шаг. Мы не должны это поощрять ни в коем случае», — заключил эксперт.

Инициативы о кредитной амнистии периодически возникают в информационном поле. С аналогичным предложением неоднократно выступал глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Граждане России погрязли в кредитах. Это самая настоящая кабала! Во время пандемии ситуация усугубилась. Возможен социальный взрыв. Выход – кредитная амнистия! У государства есть деньги, надо помочь гражданам, а не смотреть на происходящее со стороны. — Сергей Миронов (@mironov_ru) October 20, 2020

В январе 2020-го тема списания кредитных долгов поднималась в Госдуме во время утверждения кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Тогда лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал списать все долги населения по кредитам, а его коллега по фракции Борис Чернышов предложил провести эксперимент, ограничившись молодыми семьями до 30 лет.

Мишустин выступил против этих идей, подчеркнув, что списание долгов приведет к банкротствам банков, и люди все равно потеряют деньги.