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13:10   5 Января 2021
Общество

Песков подшутил над Соловьевым на его шоу

Песков подшутил над Соловьевым на его шоу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался в маниакальной любви к телевизору. По поводу передачи Соловьева госслужащий ответил известной шуткой.

Песков рассказал, для чего он смотрит новости по десять раз. Дмитрий Песков отметил, что любит сравнивать разную подачу новостей разными каналами.

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