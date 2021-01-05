13:10 5 Января 2021Общество
Песков подшутил над Соловьевым на его шоу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался в маниакальной любви к телевизору. По поводу передачи Соловьева госслужащий ответил известной шуткой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался в маниакальной любви к телевизору. По поводу передачи Соловьева госслужащий ответил известной шуткой.
Песков рассказал, для чего он смотрит новости по десять раз. Дмитрий Песков отметил, что любит сравнивать разную подачу новостей разными каналами.