12:58 5 Января 2021Политика
Песков рассказал о беспощадности Путина к предательству и воровству
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал эксклюзивное интервью Владимиру Соловьеву, в котором рассказал о работе на президента и его характере.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал эксклюзивное интервью Владимиру Соловьеву, в котором рассказал о работе на президента и его характере.
Отвечая на вопрос об изменениях в характере российского президента, Песков отметил, что с годами тот стал демонстрировать большую непримиримость по отношению к некомпетентности. Песков заметил, что Путин прощает ошибки, допущенные во время работы, но жестко критикует промахи, допущенные из-за бездействия. Представитель Кремля также заметил, что Путин не прощает предательство и воровство.
"Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный", — заметил Песков.
По его словам, в представлении президента эти вещи непростительны и почти греховны.