Песков рассказал о беспощадности Путина к предательству и воровству

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал эксклюзивное интервью Владимиру Соловьеву, в котором рассказал о работе на президента и его характере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал эксклюзивное интервью Владимиру Соловьеву, в котором рассказал о работе на президента и его характере.

Отвечая на вопрос об изменениях в характере российского президента, Песков отметил, что с годами тот стал демонстрировать большую непримиримость по отношению к некомпетентности. Песков заметил, что Путин прощает ошибки, допущенные во время работы, но жестко критикует промахи, допущенные из-за бездействия. Представитель Кремля также заметил, что Путин не прощает предательство и воровство.

"Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный", — заметил Песков.

По его словам, в представлении президента эти вещи непростительны и почти греховны.