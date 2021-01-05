Списать долги граждан по кредитам предложили в России

Простить россиянам задолженности по кредитам до трех млн рублей предложили в партии "Коммунисты России".

Простить россиянам задолженности по кредитам до трех млн рублей предложили в партии "Коммунисты России".

Данное предложение выдвинуто на фоне "чрезвычайной ситуации" в России, которая "затянулась", сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.Инициатива уже направлена в Госдуму.

Задолженность россиян, которые ограничены в выезде из-за долгов, составляет 1,6 трлн рублей, следует из данных Федеральной службы судебных приставов. На момент декабря 2020 года в России действовало порядка 4,1 млн постановлений об ограничении выезда за границу для должников, из которых 532 тысячи приходятся на должников по алиментам.