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12:39   5 Января 2021
Политика

Списать долги граждан по кредитам предложили в России

Списать долги граждан по кредитам предложили в России

Простить россиянам задолженности по кредитам до трех млн рублей предложили в партии "Коммунисты России".

Данное предложение выдвинуто на фоне "чрезвычайной ситуации" в России, которая "затянулась", сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.Инициатива уже направлена в Госдуму.

Задолженность россиян, которые ограничены в выезде из-за долгов, составляет 1,6 трлн рублей, следует из данных Федеральной службы судебных приставов. На момент декабря 2020 года в России действовало порядка 4,1 млн постановлений об ограничении выезда за границу для должников, из которых 532 тысячи приходятся на должников по алиментам.

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#кредит #долг #максим сурайкин

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