12:29 5 Января 2021Политика
Песков объяснил, почему его нет в санкционных списках
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос тележурналиста Владимира Соловьева, почему его нет в санкционных списках.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос тележурналиста Владимира Соловьева, почему его нет в санкционных списках.
Он рассказал, что между собой коллеги часто шутят. Мол, если человека нет в соответствующих списках, значит, отсутствует знак качества.