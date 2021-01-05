Песков объяснил, почему его нет в санкционных списках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос тележурналиста Владимира Соловьева, почему его нет в санкционных списках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос тележурналиста Владимира Соловьева, почему его нет в санкционных списках.

Он рассказал, что между собой коллеги часто шутят. Мол, если человека нет в соответствующих списках, значит, отсутствует знак качества.