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12:29   5 Января 2021
Политика

Песков объяснил, почему его нет в санкционных списках

Песков объяснил, почему его нет в санкционных списках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос тележурналиста Владимира Соловьева, почему его нет в санкционных списках.

Он рассказал, что между собой коллеги часто шутят. Мол, если человека нет в соответствующих списках, значит, отсутствует знак качества.

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