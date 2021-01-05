Спасатели тушат новые природные пожары в окрестностях Сочи

Пожары в окрестностях Сочи и Туапсинского района фиксировали еще в конце декабря. При этом появились новые очаги возгорания в районе сочинских гор.

На территории Сочинского национального парка огнеборцы потушили пожар, возникший из-за халатности местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Также утром 5 января появилась информация о новых очагах возгорания в районе сочинских гор. Очевидцы рассказали о ночном пожаре в лесу возле села Нижняя Шиловка. Подразделения МЧС в составе трех отделений отправились на место происшествия. Площадь пожара достигла 250 квадратных метров.

Поступали сообщения о пожарах возле села Пластунка и поселка Дагомыс. В тушении задействовали 40 специалистов и семь единиц техники от единой Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Пожары в окрестностях Сочи и Туапсинского района стали возникать еще до Нового года. Правоохранители установили, что к возникновению одного из пожаров могут быть причастны шестеро несовершеннолетних, запустивших фейерверки. Следствие продолжается.